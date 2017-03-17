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Futbol liglerinde haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 28, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 31, 2 ve 3. gruplarda ise 27. hafta müsabakaları oynanacak

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Futbol liglerinde haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 28, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 31, 2 ve 3. gruplarda ise 27. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig 

Bugün: 
20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

Yarın: 
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

19 Mart Pazar: 
13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

TFF 1. Lig 

Bugün:
18.30 Altınordu-Samsunspor (Bornova) 

Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat) 
16.00 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk) 
16.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk) 
18.30 Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs) 

19 Mart Pazar: 
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep Arena) 
13.00 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk) 
16.00 Şanlıurfaspor-Sivasspor (Şanlıurfa GAP Arena) 
18.30 Eskişehirspor-Göztepe (Yeni Eskişehir)

Spor Toto 2. Lig 

Beyaz Grup 
19 Mart Pazar: 
14.30 Kahramanmaraşspor-Ofspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük (Konya Atatürk)
15.00 Hacettepe-Kocaeli Birlikspor (Cebeci İnönü)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Devrek İlçe)
15.00 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor (Nazilli İlçe)
15.00 İstanbulspor-Keçiörengücü (Bahçelievler İl Özel İdare)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Pendikspor-Sivas Belediyespor (Pendik) 

Kırmızı Grup 
19 Mart Pazar: 
14.30 1461 Trabzon-MKE Ankaragücü (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Sarıyer-Aydınspor 1923 (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Eyüpspor-Hatayspor (Eyüp)
15.00 Menemen Belediyespor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
15.00 Tokatspor-Karşıyaka (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Niğde Belediyespor-Kırklarelispor (Niğde 5 Şubat)
15.00 BUGSAŞ Spor-Kastamonuspor 1966 (Ankara OSTİM)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kayseri Erciyesspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Spor Toto 3. Lig 

1. Grup
19 Mart Pazar: 
15.00 Beylerbeyi-Van Büyükşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Manavgatspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Kozan Belediyespor-Kütahyaspor (İsmet Atlı)
15.00 Kızılcabölükspor-Karacabey Birlikspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Çorum Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Altay-Kocaelispor (İzmir Atatürk)
15.00 Tekirdağspor-Ankara Demirspor (Namık Kemal)
15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)

20 Mart Pazartesi:
14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Erzin Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

2. Grup 
19 Mart Pazar: 
14.30 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra İlçe)
14.30 Pazarspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Pazar İlçe)
14.30 Erbaaspor-Dersimspor (Erbaa İlçe)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kırıkhanspor (Vefa)
15.00 Tire 1922-Düzcespor (Tire 4 Eylül)
15.00 Derincespor-Batman Petrolspor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Metal Kırıkkalespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Yeşil Bursa-Kemerspor 2003 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20 Mart Pazartesi:
15.00 Dardanelspor-Silivrispor (Çanakkale 18 Mart)

3. Grup 
Bugün: 
14.30 Elaziz Belediyespor-Maltepespor (Elazığ Atatürk)

Yarın: 
14.30 Diyarbekirspor-Sultanbeyli Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

19 Mart Pazar: 
14.30 Orduspor-Payasspor (Ordu 19 Eylül)
14.30 12 Bingölspor-Bergama Belediyespor (Bingöl Şehir)
15.00 Muğlaspor-Ankara Adliyespor (Muğla Atatürk)
15.00 Bayrampaşa-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Afjet Afyonspor (Tarsus İlçe)
15.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Doğan Seyfi Atlı)
15.00 Orhangazispor-Sakaryaspor (Orhangazi İlçe)
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