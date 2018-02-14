Futbolcular değil menajerler kazanıyor

Endüstrileşmenin hız kesmediği spor dünyasında menajerlerin her geçen gün güçlenmesi modern futbol için en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor.

Gece kulübünde diskjokeylik yapan Jorge Mendes, ailesine ait pizzacıda uzun yıllar çalışan Mino Raiola, iş dünyasından gelen Jonathan Barnett, reklamcılık okuyan Fernando Felicevich, otomobil satış temsilcisi bir babanın oğlu Kia Joorabchian'ın başı çektiği oyuncu menajerleri, yıldız futbolcuların transferlerinden elde ettikleri yüksek kazançlar ve futbol dünyasında artan güçleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Değerleri 2,2 milyar avroyu aşan futbolcuları temsil eden Mendes, Raiola, Barnett, Felicevich ve Joorabchian'ın son 12 ay içinde 225 milyon avrodan fazla komisyon alması futbolda transfer politikalarının sorgulanmasına neden oluyor.

UEFA'nın konuyla ilgili yayımladığı raporda da 2014 ile 2017 yılları arasında 2 binden fazla sözleşme imzalandığı, bu transferlerde menajerlerin ortalama yüzde 12,6 pay aldığı bilgisi paylaşıldı.

Manchester United servet ödedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, iki yıl önce dünya rekoru kırdığı Paul Pogba ile bu sezon ara transferde renklerine bağladığı Alexis Sanchez'i kadrosunda görebilmek için oyuncuların menajerlerine 64 milyon avro ödemekten çekinmedi. 2016 yazında İtalya'nın Juventus takımından Paul Pogba'yı 105 milyon avroya renklerine bağlayarak rekor kıran Manchester temsilcisi, Pogba'nın menajeri Raiola'ya transfer ücretinin neredeyse yarısına denk gelen 47 milyon avro ödediğinin basına sızması tartışmaları da beraberinde getirirken, FIFA iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Manchester United'ın, Arsenal ile sözleşmesini yenilemeyen Şilili yıldız Alexis Sanchez'in transferi için oyuncunun menajeri Felicevich'e 17 milyon avro ödedi.

İngiltere'de yüzde 38 arttı

Şubat 2016 ile Ocak 2017 tarihleri arasında yaptıkları transferlerde oyuncu menajerlerine yaklaşık 250 milyon avro veren İngiltere Premier Lig ve Championship takımlarının kasasından bir önceki döneme göre yüzde 38 daha fazla para çıktı. İngiltere Futbol Federasyonunun verilerine göre, bir önceki sezona kıyasla menajerlere yaptığı ödemeyi 14'ten 29,6 milyon avroya çıkaran Manchester City, zirvede yer aldı. Chelsea'nin de menajerlere verdiği para 13,5'ten 28,1 milyon avroya yükseldi.

Mendes'in listesi daha güçlü

Oyuncu menajerleri içinde 52 yaşındaki Portekizli Mendes, temsil ettiği futbolcuların değerleri dikkate alındığında meslektaşlarına göre bir adım öne çıkıyor. Mendes, Alman merkezli transfermarkt sitesinin verilerine göre, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Angel Di Maria, James Rodriguez, Ederson ve Renato Sanches gibi değeri yaklaşık 800 milyon avroya yaklaşan futbolcuların menajerliğini yürütüyor.

Jonathan Barnett, aralarında Gareth Bale, Gyl Sigurdsson, Luke Shaw ve Adam Lallana'nın da yer aldığı yaklaşık 200 futbolcunun menajerliğini yaparken, Raiola'nın futbolcuları arasında ise Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Henrikh Mkhitaryan ve Mario Balotelli gibi yıldız isimler bulunuyor. Felicevich'in temsil ettiği futbolcular arasında Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo ve Charles Aranguiz, Kia Joorabchian'ın listesinde ise Philippe Coutinho, Marquinhos, Carlos Tevez, Oscar, David Luiz ve Willian gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Kısıtlama UEFA'nın gündeminde

UEFA, futbolcu menajerlerinin transferlerden elde ettiği gelirlere kısıtlama getirmeyi planlıyor. UEFA'nın bünyesindeki Profesyonel Futbol Strateji Konseyi (PFSC), konuyu masaya yatırdığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, son dönemde menajerlerin transferlerden normalin üzerinde gelir elde ettiğine dikkati çekti. Açıklamada, bu durumu kontrol altına alabilme amacıyla menajer ücretlerine kısıtlama getirilmesi, lüks veya transfer vergisi gibi yeni önlemlerin alınmasının planlandığı, yürürlüğe girecek kararların gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.