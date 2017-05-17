Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 3 maçta 9 puan toplayan Kayserispor'da, ligde kalmanın sevinci yaşanıyor.

Sezona teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 13 haftada 9 puan toplayabildi. Küme düşme potasının üstüne bir türlü çıkamayan ve 17. sırada yer alan Kayseri ekibinde, Kutlu'nun istifasının ardından ilk yarının son 3 maçında takım altyapı sorumlusu Ertuğrul Seçme'ye emanet edildi. Devreyi 12 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıya ise teknik direktör Sergen Yalçın ile başladı. Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 maçta iyi bir grafik çizerek düşme potasının üzerine çıkan sarı-kırmızılılar, sonraki 6 maçta ise 4 mağlubiyet 2 beraberlik alarak yeniden ligden düşme korkusu yaşamaya başladı. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen maçın ardından Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması üzerine, bitime 6 hafta kala takımın başına tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal getirildi. Sarı-kırmızılı ekip, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 ve son olarak geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek 9 puan topladı. Bu sonuçlarla puanını 36'ya yükselten Kayserispor, bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

"Mesut hoca futbolcuları ligde kalacaklarına inandırdı"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal'ın gelmesiyle takımın yeniden konsantrasyonunun arttığını ve kısa sürede başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Bakkal ile hem takımın hem de yönetimin uyum sağladığını belirten Eskici, şunları kaydetti: "Mesut hoca futbolcuları ligde kalacaklarına inandırdı. Disiplinli idmanlarla da başarılı sonuçlara ulaşıldı. Hocamız her maça kazanmak için çıktı hedefine de ulaştı. Üç maçın hepsinden de sahadan galip ayrılarak 9 puan alıp takımın ligde kalmasına katkı sağladı. Bizim de istediğimiz buydu. Mesut hocaya da futbolculara da teşekkür ediyoruz, camiaya hayırlı olsun."