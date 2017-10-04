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"Futbolcularımızdan şüphemiz yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli futbolcularımız, uluslararası turnuvaların finallerinde düzenli olarak yer alma hedefinden kesinlikle taviz vermeyecektir" dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:23
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"Futbolcularımızdan şüphemiz yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile 6 Ekim'de oynayacağı maçın çok önemli olduğunu belirtti.

İzlanda ile yapılacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Demirören, milli futbolcuların Dünya Kupası hedefinden taviz vermeyeceğini ifade etti. Felsefelerini "Asla vazgeçme" sözü üzerine kurduklarını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti: "Eskişehir'deki taraftarın, Hırvatistan maçında sergilediği fair-play'den taviz vermeyen koşulsuz desteği, sadece Türkiye'nin değil, yabancı konuklarımızın da hayranlığını kazandı. İzlanda karşılaşması Dünya Kupası'na katılma hedefimiz doğrultusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu maçı Eskişehir'in coşkulu taraftar atmosferinde oynayacak olmak inancımızı arttırıyor. Taraftarlarımızın tribündeki görevlerini yerine getireceğinden ve futbolcularımızın da zoru başarma ruhu ile oynayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Milli futbolcularımız, uluslararası turnuvaların finallerinde düzenli olarak yer alma hedefinden kesinlikle taviz vermeyecektir."

Son Güncelleme: 04.10.2017 13:36
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Yıldırım DemirörenTürkiye Futbol FederasyonuMaç KitapçığıİzlandaFutbolA Milli Futbol Takımı2018 Dünya Kupas Avrupa Elemeleri
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