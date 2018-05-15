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Futbolcularına teşekkür

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Yarım sezon başında bulunduğum takımın daha güzel işler yapacak kapasitede olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı

15 Mayıs 2018 Salı 16:21
Futbolcularına teşekkür

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yarım sezondur başında bulunduğu takımının daha güzel işler yapabilecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 18 Mayıs Cuma günü deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde, futbolcularla ve profesyonel takım destek ekibiyle sahada bir toplantı yapan Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında sergilenen performans nedeniyle futbolculara ve destek ekibine teşekkür etti. Hamzaoğlu, devre arasında göreve başlamadan önce Antalyaspor'daki futbolcuların kapasitesini bildiğini ifade ederek, çalışmaya başlayınca futbolcu grubunun bildiğinden daha yetenekli ve özverili olduğunu gördüğünü kaydetti.

Oyuncuları sayesinde, ligde hiç endişeye kapılmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Ligdeki kaderimizi tayin etme konusunda son sözü de biz söyledik. Bu sözü Ankara'da Gençlerbirliği galibiyeti ile söyledik. Kentte çok güzel bir kenetlenme oldu. Taraftar takımına sarıldı, aldığımız kötü sonuçlarda da yanımızda olup moral verdiler. Başkan Cihan Bulut ve yönetimin de sorunları çözmek için yoğun çabasına tanık oldum. Yarım sezon başında bulunduğum takımın daha güzel işler yapacak kapasitede olduğunu gördüm." diye konuştu. Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları sezonun son karşılaşmasının, taraftarların keyif alacağı bir maç olmasını istedi.

Takım arkadaşları adına konuşan kaptan Diego da sezonun mutlu sonlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Herkes fedakarlık gösterdi. Sakatlanan arkadaşlarımız da bize moral vermek için aramızda bulundu. Az oynayan arkadaşlarımız oldu, ama onlar da bu durumdan dolayı en küçük bir sorun çıkarmadı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda ayak tenisi

Teknik direktör Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı. Yaklaşık iki saat süren elemeli ayak tenisi maçlarında, finalde Musa Nizam, Hakan Özmert ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan oluşan takımı yenen Yekta Kurtuluş, Diego ve Chico'dan oluşan takım şampiyon oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAytemiz AlanyasporFutbolSpor Toto Süper Lig
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