"Futbolda böyle dönemler olur"

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 15 hafta liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, son maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

Oynadığı ilk 11 maçın 9'unu kazanan turuncu-lacivertliler, son 10 karşılaşmasında ise yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı. 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7 karşılaşmada puan kaybı yaşayan Abdullah Avcı'nın ekibi, 10 maçlık bu süreçte 16 puan yitirdi. Ligin 16 haftalık sezonun ilk bölümünü yenilgisiz lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 21. haftada yaptığı maçın ardından 47 puanla zirvedeki Beşiktaş'ı 4 puan geriden takip ediyor.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının zirve yarışı veren takımlar için daha zorlu geçtiğini, buna karşın turuncu-lacivertli takımın kısa bir süre içerisinde ligin ilk yarısındaki performansını yeniden yakalayacağına inandığını söyledi. Takıma olan güvenlerinin altını çizen Mustafa Saral, "Sezona çok iyi başladık ve ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık. İkinci yarıda önemli puanlar kaybettik ama kısa bir süre içerisinde yeniden seri galibiyetler almaya başlayacağımıza inanıyoruz. Ligin ilk yarısındaki performansımızı yeniden yakalayacağız. Çünkü ilk yarıdaki başarıyı yakalayan da bu takımdı. Futbolda böyle dönemler olabilir. Biz takımımıza çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Yalnızca kendilerinin değil, zirve mücadelesi veren diğer takımların da önemli puan kayıpları yaşadığının altını çizen Mustafa Saral, şöyle konuştu: "İkinci devre her takım için enteresan geçiyor. Alttaki takımlar düşmemek için büyük gayret sarfediyor ve yukarıdakiler de devamlı puan kaybediyor. Kayserispor son 4 maçında 10 puan aldı, Gaziantepspor son 2 maçında 4 puan aldı. Adanaspor son maçını kaybetmesine rağmen daha iyi futbol oynuyor. Ligin durumunu alttaki takımlar belirleyecektir. Onların performansının çok etkili olacağını düşünüyorum."

"Mehmet Batdal ve Adebayor'un sakatlığının üst üste gelmesi şanssızlık oldu"

Medipol Başakşehir, son maçlarda gol yollarında da sıkıntı yaşıyor. Turuncu-lacivertiller, son 4 lig maçında, yalnızca 1 gol atabildi. O gol de Bursaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi. Mustafa Saral, gol yollarında yaşadıkları bu sorunun da geçici olduğunu belirterek, "Mehmet Batdal'ın dizinde problem var. Bu nedenle maçlara ilk 11'de başlayamıyor. Ancak son 15-20 dakikada görev alabiliyor. Adebayor'un da kasığında, Galatasaray ile oynanan kupa maçında yırtılma oldu. O da son maçlarda forma giyemedi. Adebayor ile ilgili yarın sağlık ekibimizle görüşeceğiz. Bu hafta oynayacağımız maça yetişme ihtimali olup olmadığını ondan sonra öğrenebileceğiz. Mehmet Batdal ve Adebayor'un sakatlığının üst üste gelmesi şanssızlık oldu. Ama bunları aşacak olan da biziz." şeklinde konuştu. Saral son olarak, 26 Şubat Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacakları zorlu mücadele ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Osmanlıspor, ülkemizi Avrupa Ligi'nde de temsil ediyor ve çok başarılılar. Ligde oynadığı son maçta da Adanaspor'u farklı mağlup etti. İki iyi takımın mücadelesinin, çok güzel bir karşılaşmaya sahne olacağına inanıyorum. O gün umarım sahadan iyi bir sonuçla ayrılırız ve çıkışa geçeriz."