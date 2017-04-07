Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları oynanacak

Bu haber kez okundu.

Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 31, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 35, 2 ve 3. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün: 
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın: 
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar: 
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

10 Nisan Pazartesi: 
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig 

Bugün: 
17.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

Yarın: 
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

9 Nisan Pazar: 
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediye)
15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

10 Nisan Pazartesi: 
15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)
18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)

Spor Toto 2. Lig 

Beyaz Grup 
9 Nisan Pazar: 
15.00 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908 (Ankara Aktepe)
15.00 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)
15.00 Pendikspor-Kahramanmaraşspor (Pendik)
15.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hacettepe (Kazım Karabekir)
15.00 Fatih Karagümrük-Büyükçekmece Tepecikspor (Vefa)
15.00 Ofspor-Nazilli Belediyespor (Of İlçe)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

10 Nisan Pazartesi:
18.00 Bucaspor-İstanbulspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup 

Yarın: 
15.00 Karşıyaka-Eyüpspor (İzmir Atatürk)

9 Nisan Pazar: 
13.00 Kayseri Erciyesspor-BUGSAŞ Spor (Kayseri Atatürk)
15.00 Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
15.00 Kastamonuspor 1966-Tokatspor (Gazi)
15.00 Hatayspor-Menemen Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Aydınspor 1923-1461 Trabzon (Adnan Menderes)
15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)

Spor Toto 3. Lig 

1. Grup 
9 Nisan Pazar: 
15.00 Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İnönü)
15.00 Tekirdağspor-Manavgatspor (Namık Kemal)
15.00 Gölcükspor-Kütahyaspor (Gölcük)
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Karacabey Birlikspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Beylerbeyi-Bayburt Grup Özel İdare (Beylerbeyi 75. Yıl)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Kozan Belediyespor-Kartalspor (İsmet Atlı)
15.00 Kızılcabölükspor-Altay (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Cizrespor-Erzin Belediyespor (Cizre İlçe)

2. Grup 
Yarın: 
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Vefa)

9 Nisan Pazar: 
14.00 Kemerspor 2003-Batman Petrolspor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Çatalcaspor-Türk Metal Kırıkkale (Ziya Altınoğlu)
15.00 Yomraspor-Silivrispor (Yomra İlçe)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Mümin Özkasap)
15.00 Derincespor-Dersimspor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Dardanelspor-Düzcespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 Yeşil Bursa-Kırıkhanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Tire 1922-Erbaaspor (Tire 4 Eylül)

3. Grup 
9 Nisan Pazar: 
15.00 Orduspor-Orhangazispor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Diyarbekirspor-Denizli Futbol A Spor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Ankara Adliyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Ankara OSTİM)
15.00 Maltepespor-Afjet Afyonspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)
15.00 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 12 Bingölspor-Payasspor (Bingöl Şehir)
15.00 Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muğla Atatürk)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTFF 1. LigSpor Toto 2. LigSpor Toto 3. LigHaftanın Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100