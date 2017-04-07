Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 31, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 35, 2 ve 3. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig
Bugün:
17.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
Yarın:
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)
9 Nisan Pazar:
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediye)
15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
10 Nisan Pazartesi:
15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)
18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
9 Nisan Pazar:
15.00 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908 (Ankara Aktepe)
15.00 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)
15.00 Pendikspor-Kahramanmaraşspor (Pendik)
15.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hacettepe (Kazım Karabekir)
15.00 Fatih Karagümrük-Büyükçekmece Tepecikspor (Vefa)
15.00 Ofspor-Nazilli Belediyespor (Of İlçe)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
10 Nisan Pazartesi:
18.00 Bucaspor-İstanbulspor (Yeni Buca)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Karşıyaka-Eyüpspor (İzmir Atatürk)
9 Nisan Pazar:
13.00 Kayseri Erciyesspor-BUGSAŞ Spor (Kayseri Atatürk)
15.00 Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
15.00 Kastamonuspor 1966-Tokatspor (Gazi)
15.00 Hatayspor-Menemen Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Aydınspor 1923-1461 Trabzon (Adnan Menderes)
15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
9 Nisan Pazar:
15.00 Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İnönü)
15.00 Tekirdağspor-Manavgatspor (Namık Kemal)
15.00 Gölcükspor-Kütahyaspor (Gölcük)
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Karacabey Birlikspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Beylerbeyi-Bayburt Grup Özel İdare (Beylerbeyi 75. Yıl)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Kozan Belediyespor-Kartalspor (İsmet Atlı)
15.00 Kızılcabölükspor-Altay (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Cizrespor-Erzin Belediyespor (Cizre İlçe)
2. Grup
Yarın:
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Vefa)
9 Nisan Pazar:
14.00 Kemerspor 2003-Batman Petrolspor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Çatalcaspor-Türk Metal Kırıkkale (Ziya Altınoğlu)
15.00 Yomraspor-Silivrispor (Yomra İlçe)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Mümin Özkasap)
15.00 Derincespor-Dersimspor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Dardanelspor-Düzcespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 Yeşil Bursa-Kırıkhanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Tire 1922-Erbaaspor (Tire 4 Eylül)
3. Grup
9 Nisan Pazar:
15.00 Orduspor-Orhangazispor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Diyarbekirspor-Denizli Futbol A Spor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Ankara Adliyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Ankara OSTİM)
15.00 Maltepespor-Afjet Afyonspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)
15.00 Bayrampaşa-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 12 Bingölspor-Payasspor (Bingöl Şehir)
15.00 Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muğla Atatürk)