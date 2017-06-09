"Futbolumuzun değerini korumalıyız"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçirilmesi noktasında gerekli düzenlemeler için başvuruların yapıldığını belirterek, "Türk futbolu olarak bu değişimin neresinde olacağımıza karar verdik." dedi.



Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, VAR uygulamasıyla ilgili bugüne kadar birçok itiraz olduğunu hatırlattı. Futbolun güzelliğinin zedeleneceği ve hakem hatalarının futbolun vazgeçilmez parçası olduğu yönünde ifadelerin dile getirildiğini belirten Gümüşdağ, "Hakem hataları ortadan kalkarsa televizyonda konuşulacak bir şey kalmaz, diyenler de oldu. Ocak ayında söylediklerimi bugün hatırlatmak istiyorum. Futbol ekonomisi bu kadar hızlı büyürken, şampiyonluk ve küme düşme aritmetikleri kulüpler için hayati önem taşırken, FIFA ve UEFA bu konuyu yakından inceleyip pilot uygulamalarına başlamışken, 'Çok yakın bir gelecekte video hakem uygulaması istesek de istemesek de hayatımızın parçası olacak' demiştik, öyle de oldu. Türk futbolu olarak bu değişimin neresinde olacağımıza karar verdik. Dünyanın ve Avrupa'nın önde ülkelerinden biri olduk." şeklinde konuştu. VAR uygulamasının hakemlerin değerini düşürmeyeceğini, aksine değerlerine değer katacağını vurgulayan Gümüşdağ, şöyle devam etti: "Uygulama, baskı altında yanlış karar verme reflekslerini minimize edecek. Eğitimleri daha profesyonel ve teknolojik olarak daha donanımlı hale getirecek. Öz denetimini mümkün kılacak. Bizler öz eleştiri yapmayı öğrenmek zorundayız. Çaldığımız düdükler, mikrofonlara kurduğumuz cümleler, gazetelerde yayımlanan açıklamalar geri dönüşü olmayan şeyler. Futbolumuzun değerini koruyamazsak hepimizin zararına olacaktır. Tansiyon artırıcı her türlü beyan ve davranıştan uzak durmamız gereken günlerdeyiz."

Gümüşdağ, hata yapılabileceğini ancak yeniliklere kapalı olunmaması gerektiğinin altını çizerek, "Yanlışları savunmakta ısrar edemeyiz. Video hakemliği gerçek bir devrimdir. Bugün sayın TFF Başkanı Demirören ve hepimiz için büyük bir adım. Yönetim kuruluyla birlikte aynı safta büyük bir çalışma modeli oluşturarak bu neticeye ulaşmamız, bana büyük mutluluk veriyor. Bu kararın hayata geçmesine olanak sağlayan, gerekli düzenlemeleri yapan Başkan Demirören, Kulüpler Birliği Vakfının genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve projeyi destekleyen tüm kulüp başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. "Türkiye olarak 15 Temmuz gibi hain bir terör saldırısına maruz kaldık." diyen Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Böyle bir dönemde de maalesef yayın ihalesi dönemi yaşandı. Tüm olumsuzluklara rağmen bugün 600 milyon dolarlara tırmanan bir rakamla yayın ihalesini tamamladık. Bu dönemde güneydoğu ve doğu bölgelerindeki kulüplerin amatörden profesyonele kadar yaşanan tüm zorlukları biliyoruz. Maddi manevi tüm hassasiyetimizi göstermemiz gerektiğini ifade ediyorum. Bu yayın ihalesinde yayın gelirinin yüzde 4'e indirilmesi noktasında ve 8'inden feragat eden TFF Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği Vakfının değerli üyeleri kulüp başkanlarına, yaklaşık bir senelik çalışmada vermiş oldukları emekten dolayı tek tek teşekkür ediyorum."