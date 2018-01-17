Futbolun 'sihirbazı' veda etti

Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun futbolu bırakma kararıyla yeşil sahalardan bir yıldız daha eksildi.

Satış temsilcisi anne ile yerel bir kulüpte futbol da oynayan tersane işçisi babanın çocuğu olarak Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya gelen Ronaldinho, 7 yaşında Gremio'nun altyapısında başlayan futbol kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Mısır'da 1997 yılında düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'nda attığı iki golle yıldızı parlamaya başlayan Brezilyalı futbolcu, üç sezon forma giydiği Gremio'da 145 maçta 72 gollük performansının ardından Avrupa'nın yolunu tuttu.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımındaki iki sezonunu UEFA Intertoto Kupası'yla tamamlayan Brezilyalı yıldızın bir sonraki durağı İspanya'nın Barcelona takımı oldu. Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın transfer sözü verdiği David Beckham'ın Real Madrid'e gitmesi üzerine Ronaldinho'nun transferi için Manchester United ile yarışan Katalan kulübü, 30 milyon avroya Brezilyalı yıldızı renklerine bağladı.

İspanya 94 gol, 5 kupa

İspanya'da kariyerinin en parlak dönemini geçiren Ronaldinho, 5 sezon forma giydiği Barcelona'da tüm kulvarlarda 207 maça çıkarken, 94 kez rakip fileleri havalandırdı. Rüştü Reçber ve Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı Barcelona kadrosundaki ilk sezonunda Valencia'nın 5 puan gerisinde lig ikinciliğini gören Ronaldinho, toplam 26 gol attığı 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında La Liga'da şampiyonluk turu attı. Brezilyalı futbolcu, 2005 ve 2006 yıllarında ise İspanya Süper Kupa'da şampiyonluk sevinci tattı.

Paris'te Şampiyonlar Ligi zaferi

Ronaldinho, kariyerinin tek UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini 2005-06 sezonunda Barcelona formasıyla yaşadı. Brezilyalı futbolcunun 7 gol attığı sezonda, son 16 turunda Chelsea, çeyrek finalde Benfica, yarı finalde Milan'ı kupa dışında bırakan Barcelona finalde Arsenal ile karşılaştı. Ronaldinho, Eto'o ve Belletti'nin golleriyle Londra ekibini 2-1 yendikleri maçın ardından yaklaşık 80 bin taraftarın doldurduğu Stade de France'de şampiyonluğu kutladı. 2008 yılında Manchester City'nin teklifini geri çeviren ve İtalyan temsilcisi Milan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldinho, 2010-11 sezonunda Serie A'da şampiyonluk gördü.

"Altın Top"u kazandı

Ronaldinho, kulüp düzeyindeki başarıların ardından 2005 yılında "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı. Oylamada Frank Lampard, Steven Gerrard ve Thierry Henry'yi geride bırakan Ronaldinho, vatandaşları Rivaldo ve Ronaldo'nun ardından bu ödüle layık görülen üçüncü Brezilyalı futbolcu oldu.

Milli formayla 4 şampiyonluk

Milli formayla ilk şampiyonluk sevincini 1997 yılında 17 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'nda yaşayan Ronaldinho, 1999 yılında Copa America, 2002 yılında Dünya Kupası'nda, son olarak da 2005 yılında FIFA Konfederasyon Kupası'nda kupayla tur attı. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer aldığı gruptan lider çıkan Brezilya, son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde İngiltere, yarı finalde bir kez daha karşılaştığı Türkiye'yi eledi.

Finalde Almanya'yı 2-0 yenerek tarihinde beşinci kez şampiyonluğa ulaşan Brezilya ile Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Ronaldinho, Çin ve İngiltere karşısında iki gol kaydetti. Türkiye ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları grup maçında 67 dakika sahada kalan Ronaldinho, çeyrek finaldeki İngiltere maçında kırmızı kart gördüğü için yarı finaldeki Türkiye karşılaşmasında forma giyemedi.