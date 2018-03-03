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Futbolun yeni kuralı 'VAR'

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, FIFA tarafından futbol kuralları arasına alındı

03 Mart 2018 Cumartesi 18:00
Futbolun yeni kuralı 'VAR'

FIFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini futbol kuralları arasına alarak Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağının sinyalini verdi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, futbol kurallarına VAR sisteminin eklenmesinin oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, VAR sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanmasına yönelik nihai kararın 16 Mart'ta yapılacak toplantıda ele alınacağını belirterek, "VAR'ın kullanılması, Dünya Kupası'nda doğru kararlar alınmasında pozitif yönde etkili olacaktır." diye konuştu.

Gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve yanlış oyuncunun cezalandırılması gibi kararlarda VAR sisteminin devreye sokulması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
018 Dünya KupasıFIFAVideo Yardımcı Hakem Sistemi
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