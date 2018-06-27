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G Grubu'nda liderlik maçı

Dünya Kupası G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek iki ekip arasındaki rekabette İngiltere, galibiyet sayısında 15-1 önde bulunuyor

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:32
G Grubu'nda liderlik maçı

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında yarın karşı karşıya gelecek İngiltere ile Belçika arasındaki rekabette İngilizler büyük üstünlüğe sahip.

İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadı'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantileyen iki takım da altışar puana sahip. Takımların attıkları ve yedikleri gol sayıları da eşit.

Rekabette büyük fark

İngiltere ile Belçika arasında bugüne kadar 21 maç oynandı. İngiltere, bu karşılaşmaların 15'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 5 maç beraberlikle sona erdi, Belçika yalnızca 1 kez kazanabildi. İki takımın attığı gol sayılarında da büyük fark bulunuyor. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 25 golle yanıt verebildi.

İlk maç 97 yıl önce

İngiltere ile Belçika ilk maçlarını 21 Mayıs 1921'de oynadı. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını İngiltere 2-0'lık sonuçla kazandı.

Belçika'nın tek galibiyeti 1936'da

Belçika, İngiltere karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1936'da elde etti. Brüksel'de 9 Mayıs 1936'da oynanan müsabakada Belçika 3-2 galip geldi.

En farklı galibiyet

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı. İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

Son maç 2012'de

İngiltere ile Belçika arasındaki son mücadele ise 2 Haziran 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı. Roy Hodgson idaresindeki İngilizler, Danny Welbeck'in 36. dakikada attığı golle bu mücadeleyi de 1-0 galip bitirdi.

Dünya Kupası'nda 3. randevu

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi. İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıBelçikaFutbolIngiltere
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