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Galatasaray'a hibrit çim

Türk Telekom Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:02
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Galatasaray'a hibrit çim

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların ardından sarı-kırmızılı futbol takımı iç saha maçlarını hibrit çimde oynayacak. Toplam uzunluğu 4 bin kilometreyi bulan 30 milyon lifin stat zeminine çakılma sürecinde sona yaklaşılırken, çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Galatasaray Stat İşletme Müdürü Murat Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla bakım işini yürüten firmanın danışmanı Alan Ferguson stadımızda incelemelerde bulundu. Kendisi aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonunun da baş çimcisi. Stadımızın durumunun iyi, tek eksiğin hibrit olduğunu, bunu yaparsak daha iyi bir zeminin olacağını söyledi. Yönetimin onayı doğrultusunda, hocamız Fatih Terim'in de görüşünü alarak hibrit çim yapılması yönünde karar çıktı. On gün süren hazırlıklar sonucunda çalışmalara başladık. Önümüzdeki salı günü bitmiş olacak. Osmanlıspor maçı ve kupa maçında sahayı test etmiş olacağız." Galatasaray, geride kalan yılın aralık ayında Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda da hibrit çim teknolojisine geçmişti.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom StadıSÜPERLİGHibrit çimGalatasarayFutbol
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