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Galatasaray'a kazanmak yetmedi: 2-1

Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı

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Galatasaray'a kazanmak yetmedi: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı.

Ligi üçüncü sırada bitirmek için Atiker Konyaspor'u mağlup edip Fenerbahçe'nin Adana'da puan kaybetmesini hesap eden sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında aradığı golü erken buldu.

Son haftaların etkili isimlerinden Sinan Gümüş, 34. dakikada Podolski'nin asistinde topu filelere gönderdi. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçerken Podolski ise sarı-kırmızılı formayı son kez giydiği maçta kapanışı asistle yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor, 63. dakikada Selim Ay'ın golüyle skoru eşitledi.

Beraberlik golünün ardından rakip kalede yeniden baskı kuran Galatasaray, 77. dakikada bir kez daha Sinan Gümüş'ün golüyle sevindi ve 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, sezonun son maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ancak sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin Adanaspor'u deplasmanda mağlup etmesiyle ligi dördüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, ligi dördüncü bitirdiği için iki ön eleme oynayacak.
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FutbolSpor Toto Süper LigGalatasarayAtiker Konyaspor
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