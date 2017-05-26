Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray'a Rumen stoper

Tudor'un istediği üzerine savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Napoli'nin Rumen stoperi Chiriches için görüşmelere başladı

Bu haber kez okundu.

Galatasaray'a Rumen stoper
Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki Rumen stoper Vlad Chiriches için girişimlere başladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un 2 stoper istemesi üzerine temaslara hız veren yönetim, yeni bir ismi listeye aldı. Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches için girişimlere başlayan Galatasaray gözden çıkardı. Rumen savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan yönetim, ilk 11'de direkt olarak forma giyebilecek bir isim ile kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Kariyerindeki önemli aşamayı 2013-2014 sezonunda Steaua Bükreş'ten Tottenham'a 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olarak yapan Chiriches, 2015 yılından beri Napoli'de futbol yaşantısını sürdürüyor. Bu sezon Napoli formasıyla 13 lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu hiç kart görmedi. Chiriches, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 3-2 mağlup ettiği İtalya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. (NTVSPOR)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Vlad ChirichesStoperIgor TudorGalatasaraySTSL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100