Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki Rumen stoper Vlad Chiriches için girişimlere başladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un 2 stoper istemesi üzerine temaslara hız veren yönetim, yeni bir ismi listeye aldı. Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches için girişimlere başlayan Galatasaray gözden çıkardı. Rumen savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan yönetim, ilk 11'de direkt olarak forma giyebilecek bir isim ile kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Kariyerindeki önemli aşamayı 2013-2014 sezonunda Steaua Bükreş'ten Tottenham'a 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olarak yapan Chiriches, 2015 yılından beri Napoli'de futbol yaşantısını sürdürüyor. Bu sezon Napoli formasıyla 13 lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu hiç kart görmedi. Chiriches, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 3-2 mağlup ettiği İtalya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. (NTVSPOR)
Galatasaray'a Rumen stoper
Tudor'un istediği üzerine savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Napoli'nin Rumen stoperi Chiriches için görüşmelere başladı
26 Mayıs 2017 Cuma 17:35
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