"Galatasaray'a sıkıntı olacağız"

Gençlerbirliği'nde performansıyla dikkati çeken Serdar Gürler, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan alarak Avrupa kupalarına katılmak için iddialı konuma gelmek istediklerini söyledi.



Kırmızı-siyahlı formayla bu sezon Süper Lig'de 10 gol atarak takımının aldığı başarılı sonuçlara katkı sağlayan Serdar Gürler, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamada bulundu. Takımın üzerindeki sıkıntılı süreci atlattığını belirten 25 yaşındaki futbol cu, "Böyle maçlar, futbolcular için ekstra motivasyon gerektirmiyor. Çünkü Galatasaray ile oynuyorsun, büyük kulüp, taraftar stadı dolduracaktır. Geçen hafta kritik bir galibiyet aldılar. Bizim için ekstra bir maç. Herkesin keyif alacağı, geçen haftaki gibi coşkulu, istekli bir maç olacak. Galatasaray'a sıkıntı oluşturacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Geçen hafta 2-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının, başkent ekibinin hedeflerini belirlediğini aktaran Serdar, şunları kaydetti: "Kaybetseydik ya da berabere kalsaydık alt tarafla boğuşacaktık. 3 puan aldık. Bir maç eksiğimizle 29 puandayız. Artık gözümüz daha yukarılarda. Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçları, Avrupa kupalarına katılabilmemiz için büyük önem taşıyor. Galatasaray maçından en az bir puanla dönmek istiyoruz. Çaykur Rizespor karşısında da çıkışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." Serdar, Galatasaray maçında takımdaki herkesin gol atmak isteyeceğini vurgulayarak, "İlk amacımız, oradan puanla dönmek, Akhisar Belediyespor maçında oynadığımız gibi iyi bir takım oyunu oynamak. Bir hafta iyi, bir hafta kötü oynuyoruz. İyi bir futbolla İstanbul'dan güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kırmızı-siyahlı ekipte iyi bir çıkış yakaladığını belirten Serdar, daha önceki takımı Trabzonspor'da 6 ay forma şansı bulamadığını anımsattı.

"Asiste yönelik kanat oyuncusuyum"

Eski teknik direktörleri İbrahim Üzülmez döneminde Gençlerbirliği'nde performansının arttığını dile getiren genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümit Özat'ın gelmesiyle performansım daha da arttı ve takıma daha çok katkı sağlamaya başladım. Hocalarımın güveni benim için çok önemliydi. Bana bu güveni verdiler. Ben de onları mahcup etmemeye çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Takımıma ne kadar katkı sağlarsam benim için o kadar iyidir. Herkes artık transferin gözdesi ya da takıma katkı sağlıyor. İlk yarıda çok az gol yiyorduk. Defansın çok iyi işleriyle beraber. Tabii şans, ben golcü biri değilim. Daha çok asiste yönelik kanat oyuncusuyum." Takımda gol sorumluluğunun bulunmadığını ancak artık herkesin kendisinden daha fazlasını beklemeye başladığını ifade eden Serdar, "Takım içinde herkesin bir sorumluluğu var. Benim omzumda hiçbir yük yok. Ben gol atmasam başkası atıyor. Her hafta başka bir yıldız çıkıyor. İnşallah böyle devam eder. Daha çok gol atarak, bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ahmet çok iyi bir Galatasaraylı"

Serdar, ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a giden Ahmet Çalık ile iyi arkadaş olduklarını vurguladı. Ahmet Çalık ile yaklaşık 1,5 yıl bir arada oynadıklarını anlatan Serdar, şöyle konuştu: "Ahmet Çalık çok sevdiğim bir kardeşim. İrfan Can gibi onunla da iyi anlaştık. Çok iyi bir insan. Galatasaray'a gitmesinden mutluyum. Galatasaray, çok iyi bir oyuncudan öte iyi bir taraftar kazandı. Ahmet çok iyi bir Galatasaraylı ve oraya gitmeyi çok istiyordu. Çok mutluyum ama bu hafta inşallah kazanan taraf onlar değil de biz oluruz."