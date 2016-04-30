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Galatasaray'a sürpriz golcü

Galatasaray’ın Fransa’da golcü aradığı ve Le Havre’da forma giyen Lys Mousset ile görüşme halinde olduğu iddia edildi

30 Nisan 2016 Cumartesi 13:34
Galatasaray'a sürpriz golcü

Yeni sezonda transfer politikasını değiştirerek daha ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin yepyeni bir ismi gündemine aldığı iddia ediliyor.

Fransız basınında çıkan iddialara göre Galatasaray’ın, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre’da görev alan ve bu sezon yıldızını parlatan Lys Mousset ile ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezon yine Fransa 2. Ligi’nden Lionel Carole’u alarak ucuz maliyetli bir transfer imza atan Galatasaray yönetiminin yine Fransa pazarında bu tip bir oyuncu aradığı ve Mousset’i gündemine taşıdığı ifade edildi. Fransa’nın 20 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giyen Mousset’in hücumun her bölgesinde görev yapabildiği belirtilirken oyuncunun bu sezonki performansının ardından fiyatının da yükseleceği belirtiliyor. Mousset’in sezon başında 1 milyon euro’nun altında olan değerinin bu yaz en az 3 milyon euroluk bonservis bedeli olacağı konuşuluyor. Bu sezon Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması ile 24 maça çıkan Lys Mousset 11 gol atıp 2 asist yaparak Fransa’nın güçlü ekiplerininradarına girdiği belirtiliyor. 2019 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olabilmesi için 3 milyon euroluk teklif yapması gerektiği belirtiliyor
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayLe HavreLys Mousset
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