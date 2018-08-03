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Galatasaray'a yar olmadı

Arabistan temsilcisi El-Nasr, Leicester City'nin Nijeryalı futbolcusu Ahmed Musa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

03 Ağustos 2018 Cuma 13:33
Galatasaray'a yar olmadı

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden El-Nasr, Leicester City'de forma giyen Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Nijeryalı milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Musa için El-Nasr Kulübü, Leicester City'ye 14,8 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret, sözleşmede yer alan ek koşulların gerçekleşmesi halinde 25 milyon sterline kadar çıkabilecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı formasıyla gösterdiği performansla dikkati çeken Ahmed Musa, 2016'da transfer olduğu Leicester City'de 33 maçta 5 gole imza atmıştı.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanLeicester CityEl-NasrAhmed Musa
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