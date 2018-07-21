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Galatasaray'a yeni maç programı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla özel maçlar oynanacağını duyurdu

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:42
Galatasaray'a yeni maç programı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampını bugün tamamlayacak olan Galatasaray, 3 özel müsabaka yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Valencia takımıyla oynanacak hazırlık maçının ardından bu akşam İstanbul'a dönecek olan futbol takımının, Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan temsilcisi AEK ile özel maçlar oynanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ilk olarak 25 Temmuz Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile rakip sahada karşılaşacağı, ardından Tunus'a giderek 28 Temmuz Cumartesi günü Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain'a, sonrasıda ise 31 Temmuz Salı günü Atina Olimpiyat Stadı'da AEK'ya konuk olacağı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2018 23:57
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporProgramHazırlık MaçıGalatasarayFutbol
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