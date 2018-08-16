Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

"Galatasaray'a yenilmeyeceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için Galatasaray maçına çıkacağız. Oradan galibiyetle dönmek isteriz ama kesinlikle yenilmeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:07
"Galatasaray'a yenilmeyeceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, bu zorlu maçtan en az 1 puanla döneceklerine olan inancını aktardı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayram Bektaş, Galatasaray deplasmanında önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için Galatasaray maçına çıkacağız. Oradan galibiyetle dönmek isteriz ama kesinlikle yenilmeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Oyuncuları Poko ve Castro'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştüklerini, kalecileri Beto'nun ise tedbirli olarar PFDK'ya sevk edildiğini hatırlatan Bektaş, "İki orta saha oyuncumuzun atılması, sistemimiz açısından belki bir değişikliğe neden olacak. Beto'nun hareketleri ise maçı kaybetmeyi kabullenmemek aslında. Bir de VAR'a kaç defa müracaat edildi ve bütün sonuçlar aleyhimize çıkınca, herhalde bu da biraz baskı kurdu oyuncularda. Sinir ve tansiyonu biraz yükseltti. Yoksa öyle bir kişiliği, karakteri yok. Beto, lider bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"VAR'ı eleştirmiyorum. Bizim de daha dikkatli olmamız lazım." diyen Bektaş, 9 kişi kaldıktan sonra dahi topa sahip olma oranı, koşu mesafesi ve pozisyon zenginliğinin kendilerinde bulunduğunu söylerken, "Üç puan alabileceğimiz bir maçı kaybettik. Bunu unutup, yaşananlardan ders çıkarıp, en iyi şekilde analiz edip, önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmadan, istediğimiz oyunu oynayarak 3 puan almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, transfer görüşmelerini sürdürdükleri Celso Borges'in çok kaliteli bir futbolcu olduğunu kaydeden Bektaş, takıma katkı sağlayabileceğine inandığını vurgularken, "Maalesef 20 tane, 10 tane forvetin içinden hangisini seçelim diye bir durumda değiliz. Herkes forvet arıyor. İhtiyaç doğrultusunda, yönetimimiz ve başkanımız gereğini yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeGalatasarayFutbolBayram Bektaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre için Fener de devrede
Emre için Fener de devrede
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
"Atmosfere hayran kaldım"
"Atmosfere hayran kaldım"
Bursa için kontrolden geçti
Bursa için kontrolden geçti
"Salih için Empoli ile anlaştık"
"Salih için Empoli ile anlaştık"
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim