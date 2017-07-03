Galatasaray 'ın Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbol cusu Garry Rodrigues , oyun kalitesine güvendiğini ve önümüzdeki sezon bunu sahada göstereceğine inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında yaptığı kamp ta GSTV'ye açıklamada bulunan Garry Rodrigues, kampta çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Çok iyi bir ambiyans yakaladık. Zor idmanlar yapıyoruz. Bu zor idmanların ardından dün de bir hazırlık maçı yaptık. İlk hazırlık maçı her zaman zor olur ama galibiyet aldığımız için mutluyuz." diye konuştu. Takımdan ayrılan Portekizli futbolcu Bruma ile kıyaslandığını duyduğunu dile getiren Rodrigues, "Aynı mevkide oynayabilirsiniz ama her futbolcunun bireysel bir kalitesi vardır. Diğer taraftan bu sene yapacaklarım da çok önemli. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp, Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Igor Tudor ile daha önce birlikte çalışmasının avantaj olduğunun altını çizen Hollandalı futbolcu, "Igor Tudor oyun mantalitesini ve felsefesini sevdiğim bir hoca. PAOK ve buradaki çalıştırma stili arasında tarz olarak fark yok ama burada beklentiler çok farklı." şeklinde konuştu.

"Galatasaray onlar için hayat anlamına geliyor"

Türkiye'de geçirdiği 6 ayın kendisine çok şey öğrettiğini aktaran Garry Rodrigues, şunları kaydetti: "Buradaki düzeni, neyi nasıl çalışacağımı öğrendim. Türkiye'nin en iyi takımındayım. Galatasaray bana çok önemli şeyler kattı. Bu arada ligi de çok iyi tanıma fırsatı buldum. Türk arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Baskı uyguluyorlar. Galatasaray onlar için hayat anlamına geliyor. Artık Galatasaray da benim hayatımın bir parçası ve onları artık çok iyi anlıyorum. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." Taraftar desteğinin takım için büyük önem taşıdığını vurgulayan sarı-kırmızılı futbolcu, "Taraftar bizim için çok önemli. Onlara vereceğim tek mesaj bizim yanımızda olsunlar. Bizi desteklesinler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, beklentiler yüksek. Bizim de isteğimiz beklentilere cevap verip, onları mutlu etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak." diyerek sözlerini tamamladı.