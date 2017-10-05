Galatasaray basına kapalı çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve top kapma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda, milli takım kadrolarına davet edilen Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı. Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.