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Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray Sportif AŞ'deki yöneticilerin istifası sürüyor. Levent Nazifoğlu'nun ardından Alp Yalman da görevini bıraktı

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Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray'ın eski başkanlarından Alp Yalman, kulüp iştiraklerinden Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti. Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Yalman, bu görevinden istifasını yönetime iletti. Galatasaray Sportif AŞ'de daha önce de Nasuhi Sezgin ve Levent Nazifoğlu görevlerinden ayrılmıştı.

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FutbolGalatasarayAlp Yalman
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