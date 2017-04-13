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"Galatasaray'da bu kadarını hissetmedim"

La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, İspanyol basınına bir röportaj verdi

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"Galatasaray'da bu kadarını hissetmedim"

Emre Çolak, Deportivo'da Galatasaray'da hissettiğinden daha büyük bir bağlılık gördüğünü belirterek "Galatasaray'da oynadığım dönemde insanlara bu kadar bağlılık ve sevgi hissetmemiştim. Burası inanılmaz. Sokağa çıktığımda insanlar durdurup bana destek oluyorlar. Bunun için her zaman teşekkür edeceğim" şeklinde konuştu

"Burada kendini Türkiye'den daha mı çok önemli hissediyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Emre, "Aslında evet. Bunu da burada insanların sevgisi farklı olduğu için söylüyorum. Buradaki fark, kaybedince de herkes takımı destekliyor. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı. Deportivo'daki geleceği hakkında da konuşan milli oyuncu "Burada kalmak istiyorum. Sözleşmem de var kulüp ayrılmamı istemediği sürece burada çok mutluyum" dedi
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