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Galatasaray'da büyük yıkım

Kuruçeşme’de bulunan Galatasaray Adası’nda sabah erken saatlerde yıkım çalışmaları başladı

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Galatasaray'da büyük yıkım

Kuruçeşme’de bulunan Galatasaray Adası’nda sabah erken saatlerde yıkım çalışmaları başladı.

Sabah 07.00 sıralarında Galatasaray Adası’na gelen yıkım ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gemi ile adaya götürülen dozer, yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında karada çevik kuvvet ekiplerinin, denizde ise deniz polisi ve deniz zabıtasının güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adanın işletmecileri de, kullandıkları malzemeleri gemiyle karaya taşıdı. Sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da yıkım olduğunu görünce çalışmaları ilgiyle izledi.

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