Galatasaray'da Fernando sevinci

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, 10'a 10 dar alan oyunu, sınırlı alanda çift kale maç ve taktik çalışmaları yapıldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Fernando Reges, tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara başladı. Yaklaşık 1 ay sora yeniden takıma dahil olan Brezilyalı oyuncunun fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bursaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.