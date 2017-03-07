Galatasaray'da Nasuhi Sezgin istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlandığı gerekçesiyle, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Nasuhi Sezgin, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığı konuşmaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu üzülerek gördüğünü belirtti. Sezgin, "Yaşanan beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla, 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan, 'Bilerek kaybettik' ifadesinin kötü niyetle yorumlanması, beni derinden üzdü." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetici, açıklamada kastettiği şeyin kamuoyunda tartışılandan çok farklı olduğuna dikkati çekerek, "Şahsen, bu sezon ligde yaşanan vahim hataların, çalınan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafından net olarak görüldüğünü ve tüm bu hataların rakiplerin lehine, bizim aleyhimize olduğunun da gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Sözlerimin de bu manada değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"İstifa ediyorum"
Nasuhi Sezgin, sarı-kırmızılı camiaya zarar vermek isteyenlere bir fırsat doğduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Galatasaray’ın tıpkı geçmişte olduğu gibi dün de sahada verdiği haklı ve tertemiz mücadelenin en yalın, en çıplak hali, maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından futbolcumuz Eren Derdiyok’un bakışlarında gizlidir. Yaşanan rezaletler karşısında susanlara sesleniyorum. Eren Derdiyok'un bakışlarını sakın aklınızdan çıkarmayın. O gözlerde haklı olanların cesareti ve gururu gizlidir. O gözler, 25 milyon Galatasaraylının gözleridir ve nereye sığınırsanız sığının hep üzerinizde olacaktır. Tüm bu çıplak gerçeklere rağmen, Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için Sportif AŞ'deki futbolla ilgili görevlerimden istifa ediyorum."