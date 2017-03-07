Galatasaray'da Nasuhi Sezgin istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlandığı gerekçesiyle, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Nasuhi Sezgin, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığı konuşmaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu üzülerek gördüğünü belirtti. Sezgin, "Yaşanan beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla, 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan, 'Bilerek kaybettik' ifadesinin kötü niyetle yorumlanması, beni derinden üzdü." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetici, açıklamada kastettiği şeyin kamuoyunda tartışılandan çok farklı olduğuna dikkati çekerek, "Şahsen, bu sezon ligde yaşanan vahim hataların, çalınan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafından net olarak görüldüğünü ve tüm bu hataların rakiplerin lehine, bizim aleyhimize olduğunun da gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Sözlerimin de bu manada değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İstifa ediyorum"