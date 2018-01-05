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Galatasaray'dan Mainz'a gitti

Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı futbolcu De Jong, sezon sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşme imzaladı

05 Ocak 2018 Cuma 21:29
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Galatasaray'dan Mainz'a gitti

Galatasaray'dan ayrılan Nigel de Jong, Almanya'nın Mainz 05 takımıyla anlaştı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp direktörü Rouven Schröder, kaliteli bir futbolcuyu kadrolarına katmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Lider, savaşçı fakat aynı zamanda üst düzey profesyonel bir oyuncu. Muazzam futbol tecrübesini ve karakterini ikinci yarıda takıma verecek." ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu daha önce de Alman ekibi Hamburg'un formasını giymişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaGalatasarayMainz 05Nigel De Jong
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