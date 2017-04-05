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Galatasaray'dan Nazifoğlu yalanlaması

Galatasaray, Sportif A.Ş eski Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu’nun Eren Derdiyok transferinden prim aldığı haberini yalanladı

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Galatasaray'dan Nazifoğlu yalanlaması

Galatasaray, Serhat Ulueren’in Vatan Gazetesi’ndeki köşe yazısında dile getirdiği Levent Nazifoğlu’nun Eren Derdiyok transferinden 50 bin Dolar prim aldığı iddialarını yalanladı. Galatasaray resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sportif A.Ş eski Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu’nun, Serhat Ulueren’in Vatan Gazetesi’ndeki köşe yazısında dile getirdiği gibi Eren Derdiyok transferinden 50 bin Dolar prim aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Galatasaray Spor Kulübü’nde görev yapan hiç kimsenin böyle bir şeye tenezzül etmesi mümkün değildir. Tüm Galatasaraylılardan, "Çamur at izi kalsın" tarzındaki bu tür mesnetsiz iddialara itibar göstermemelerini önemle rica ederiz."

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Levent NazifoğluGalatasarayFutbol
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