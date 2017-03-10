Kırmızı-siyahlı ekibin İsveçli file bekçisi Hopf, yaptığı açıklamada, Ankara'daki ilk maçta 1-0 yenildikleri Galatasaray'ı aynı skorla yenerek, rövanşı almak için mücadele edeceklerini vurguladı. Galatasaray maçının, başkent ekibinin puan cetvelindeki yeri ve rakiplerinin zirve yarışı açısından önemli olduğunu anlatan Hopf, "Son maçta Ankara'da yenilmiştik. Galatasaray'dan rövanşı alacağız." dedi. İlk maçta kaleyi koruyabilmek için kendisine daha fazla görev düştüğünü anımsatan Hopf, şöyle konuştu: "Galatasaray ile yapacağımız maç, benim ve defans için gerçekten test olacak. İyi bir görev dağılımıyla etkili bir oyun sergileyebiliriz. Galatasaray çok iyi bir takım ve güçlü futbolcuları var. İleri uçta hızlı oyuncuları bulunuyor. Onun dışındaki tüm pozisyonlarda da kaliteli oyuncuları var. İstanbul'dan gerekli puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum."



"Benim maçım olacak"