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Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galadasaray Kulübü, yapılan transferlele alakalı medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yayınladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:44
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü, futbol takımının transferleriyle ilgili basında yer alan haberlere tepki göstererek, gerçekleşen bütün işlemlerin hukuka uygun yapıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, transferlerle ilgili basında çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir."

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGKAPKamuyu Aydınlatma PlatformuGalatasaray Sportif AŞGalatasarayFutbol
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