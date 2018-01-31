Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü, futbol takımının transferleriyle ilgili basında yer alan haberlere tepki göstererek, gerçekleşen bütün işlemlerin hukuka uygun yapıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, transferlerle ilgili basında çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir."