Galatasaray efsanelerini belgeselle anılacak

Galatasaray Kulübünün tarihinde yer ederek efsaneleşen isimlerin konu alındığı ve Vestel firmasının desteğiyle hazırlanan "Efsane Aslanlar" belgeselinin tanıtımı yapıldı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Vestel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ve belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk hazır bulundu. Galatasaray'ın 112 yıllık tarihinin yanı sıra, Gül Baba'dan başlayan büyük bir geçişe sahip olduğunu kaydeden Cengiz Özyalçın, "Türk sporunun onur simgesi kulübümüzün kendine özgü yazılı olmayan ritüelleri var. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kişilerden oluşur. Çok anlamlı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. Belgesele konu olan isimlerden Metin Oktay, Turgay Şeren ve Coşkun Özarı'nın arkadaşları olduğunu anımsatan Özyalçın, bazı anılarını da anlattı. "Efsane Aslanlar" belgeselinin sponsorluğunu üstlenen Vestel firmasının satış ve pazarlama genel müdürü Ergün Güler, Galatasaray ile yaptıkları iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "İki kurum arasında benzerlikler var. Uluslararası arenada sürdürülebilir başarılarımız mevcut. Proje bize geldiğinde büyük bir heyecanla kabul ettik. Geçmişimizi gün yüzüne çıkaracak, yeni nesillere bırakabileceğimiz bir proje olması itibarıyla önemli." diye konuştu.

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Nebil Özgentürk ise 21 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez bir spor kulübüyle ilgili çalışmaya girdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu nedenle çok heyecanlıyım. Bu belgeseldekileri anlatmak, sadece bir kulübün tarihini değil, Osmanlı'nın son zamanlarını, Kurtuluş Savaşı'nı, cumhuriyetin kuruluşunu, son yılların spor arenasında yaşananları anlatmak demek. Çok heyecan verici anılar çıktı. İnsanın gözünü yaşartan hikayeler okuduk. Baba Gündüz'ü (Kılıç), Metin Oktay'ı çalışırken, zaman zaman göz yaşı döktük. Bu sadece Galatasaray Kulübünün değil, bu toprakların tarihi. Toplam 13 bölüm olacak. Şu ana kadar 6 bölümünü yapabildik ve önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Ben bu bölümlerin daha da artmasını diliyorum çünkü efsane isimleri seçmekte çok zorlandık."

Özgentürk, Tevfik Fikret'in konu alınacağı bölümde, oyuncu Tamer Karadağlı'nın plastik makyajla yer alacağını da açıkladı. Öte yandan, belgeseli seslendiren isim olan Cihan Ünal da toplantıyı takip ederken, "Bana böyle bir teklif gelince çok mutlu oldum. Çünkü ben doğma büyüme Galatasaraylıyım." şeklinde görüş belirtti.

GSTV'de yayınlanacak

Sarı-kırmızılı kulüpte efsaneleşen isimlerin anlatıldığı 13 bölümlük belgeselin, GSTV ile Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı aktarıldı. Belgeselin 13 bölümünde, Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Cevad Prekazi, Jupp Derwall, Tevfik Fikret, Jupp Dervall-Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın konularının işleneceği ifade edildi. Metin Oktay'ın konu alındığı ilk bölümün 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacağı duyuruldu.