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"Galatasaray'ı çok istiyor ama..."

Kwadwo Asamoah'ın menajeri, oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini ancak Juventus'un alternatif bulamadığını açıkladı

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"Galatasaray'ı çok istiyor ama..."

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah'ın transferi yılan hikayesine döndü.

Sarı-kırmızılı ekibin ısrarla transfer ettiği Asamoah için oyuncunun kulübü Juventus, Ganalı yıldızın yerine bir oyuncu bulamaması durumunda futbolcuyu bırakmak istemiyor. Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sportitalia'ya konuşan Pastorello, ''Kwadwo Asamoah, Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor fakat Juventus, onun yerine birini bulamıyor. Atalanta'ya kiraladıkları Spinazzola'nın geri dönmesini istiyorlar ancak bu durum pek olası görünmüyor'' ifadelerini kullandı. Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan Ganalı yıldızı renklerine bağlamak istiyor.
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FutbolGalatasarayKwadwo AsamoahJuventus
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