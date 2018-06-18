Galatasaray'ı istiyor

Sarı kırmızılıların bu çerçevede gündemindeki birinci isim Ahmed Musa. Nijerya Milli Takımı’nın da formasını giyen golcünün menajeri bu konuda net konuştu.

"Galatasaray'la görüşüyoruz"

Ajansspor'a konuşan William D'avila, "Badou N'Diaye ile birlikte Ahmed Musa'nın da temsilciliğini ben yapıyorum. Galatasaray ile bu konuda görüşme hâlindeyiz. Galatasaray onun transferini istiyor. Transfer mümkün. Neden olmasın Galatasaray üst düzey bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ağırlıklı olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde duruyoruz. Kendisine bir kaç teklif daha var. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. En kısa sürede kararını verecek. Şu anda Galatasaray'a gelme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Imbula Galatasaray'a transfer olacak mı?

Stoke City'nin satış listesinde gösterdiği oyuncuların Türkiye temsilciliğini elinde bulundura D'avila, Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula'nın da Galatasaray'a transferinin söz konusu olduğunu söyledi.

N'diaye konusunda son durum ne?

William D'avila N'Diaye konusunda yeni bir gelişmenin olmadığını, Premier Lig'de bir takıma tüm haklarıyla gitme olasılığı ya da Galatasaray'da kiralık oynama seçeneği üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ndiaye sosyal medyadan paylaşım yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Ndiaye, yakın zamanda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Paradan çok daha önemli şeyler var" demiş ve bu mesaj sarı-kırmızılılara transfer olacağı şeklinde yorumlanmıştı.