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Galatasaray'ı reddettiler

Yeni sezon öncesinde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde yer alan Vlad Chiriches için Napoli'den olumsuz cevap geldi

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Galatasaray'ı reddettiler

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Napoli, 28 yaşındaki Rumen savunma oyuncusu Vlad Chiriches için Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti.

Sarı kırmızılıların yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifin başkan Aurelio De Laurentiis'in istediği bonservis bedelini karşılamadığı ifade edildi. Öte yandan başkan De Laurentiis'in mevcut kadroyu korumayı planladığı da vurgulandı. Bu sezon 16 maçta forma giyen ve 2 gol kaydeden Chiriches, 2015 yazında 6 milyon euro  bedelle Tottenham'dan transfer edilmişti. Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen Chiriches, teknik direktör Maurizio Sarri'nin defans hattına yaptığı ilk takviye olmuştu. (ajansspor)
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Vlad ChirichesNapoliGalatasarayFutbol
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