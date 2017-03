"Galatasaray'ı tekrar çalıştıracağım"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu , Galatasaray ile zamansız bir ayrılık yaşadığını belirterek, "Tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum." dedi.

Galatasaray'da 2014-2015 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan Hamzaoğlu, bir sezon sonra 12. hafta öncesi yaşanan ayrılıktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Kariyer planlamasında, Galatasaray'ı tekrar çalıştırmak gibi bir hedefinin bulunduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Zamansız bir ayrılık yaşadım. Açıkçası tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum. Ama bunun ne zaman olacağı çok da önemli değil. Geçtiğimiz dönemde de hiç beklemediğimiz anda nasip oldu. Biz yine çalışacağız. Bugün Osmanlıspor'dayım, burası için en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Yarın başka bir kulüpte olurum, orası için olur. Bir gün yine nasip olursa Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu. Hamzaoğlu, "Ayrılık nedeniyle yönetime kırgın mısınız?" sorusunu, "Kırgınlığım yok tabii ama üzgünüm sadece. Çünkü iyi çalışıyorduk. Ayrılmamız için baktığımız zaman çok bir sebep yoktu. Ama yönetim böyle takdir etti. Nasıl bizi tercih ederken saygı duyuyorsak, gönderilirken de saygı duyduk ve o şekilde ayrıldık. Çünkü bizler geliriz, görevimizi yapar, zamanımız dolduğunda da gideriz. Bunun kararını verecek insanlar bizler değiliz." şeklinde yanıtladı.

''Burada futbol adına yapılabilecek güzel şeyler var"

Hamza Hamzaoğlu, Osmanlıspor'u tercihinde, başkent ekibinde daha önce görev yapmasının önemli olduğunu söyledi. Ankaraspor döneminde 10 yıl önce Safet Susic'in ekibinde yer aldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Burada futbol adına yapılabilecek güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir de takımın iyi bir kadroya sahip olması, hedeflerinin olması benim için önemliydi. İnşallah bu hedeflere hep birlikte yürüyebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkent ekibinin ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle ilgili gözlemini aktaran Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "Geldiğimiz gün takımın üzerinde o mental yorgunluğu gördük, hissettik. Ama bu çok normal. Geçtiğimiz sezondan beri çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Başarıyı da yakaladılar, yenilerini eklemek için çaba sarf ettiler. Avrupa kupalarında yukarılara çıkabilmek için çok konsantre oldular aslında ama Olympiakos mağlubiyeti ve elenmek takımın üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Tabii geçen seneden beri süregelen bu temponun yorgunluğu bir anda ortaya çıktı. Bu durum lige de son haftalarda olumsuz bir şekilde yansıdı."

"Güzel futbol oynatmaya çalışacağız"

Oyuncuların moralinin şu an çok iyi olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, onlardan, son haftalarda alınan kötü sonuçların oluşturduğu olumsuz etkiyi üzerlerinden atmalarını istediğini aktardı. Hamzaoğlu, bir baskı hissetmediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Hedeflerimiz var, ama yönetimimiz ve taraftarımız bize zarar verecek o baskıyı oluşturmuyorlar. 'Herkes rahat olsun. Söylediklerimizi yapmaya çalışın. Bizim antrenmanlarımız zaten topla ve keyifli geçer ama içeriğinde çok şeyler vardır. Onlara da dikkat ederseniz hem siz keyif alır mutlu olursunuz hem de sizi izleyenler keyfi alır.' dedik. Osmanlıspor'da güzel futbol oynatmaya, herkesin keyif almasını sağlamaya çalışacağız."

"Ligi 6. bitirebiliriz"

Sezon sonunda hedefledikleri sıralama hakkında ise Hamzaoğlu, "6. olabiliriz, diye düşünüyorum. Bu, içimden geçen ama alacağımız her puan, kazanacağımız her maç, ligde yukarı çıkacağımız her sıra bizim için önemli." diye konuştu. Hamzaoğlu, ligde küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden Gaziantepspor, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti: "Belki yerimiz rahat gibi görünse de hiç rahat maçlarımız olmayacak. Yani hep savaşmak, mücadele etmek zorunda olduğumuz ve rakiplerimiz için çok zor maçlar. Bizim için de öyle. Biz de hedefsiz değiliz, üst sıraları yakalamak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Takımımızın zaten bir oyun kalitesi vardı. Onun üzerine biz de bir şeyler katmaya çalışacağız. Çok daha göze hoş gelen iyi futbol oynayabilirsek, bu bizim için en önemli başarı olacak."

"Şampiyon olmamak için hiçbir sebep yok"

Osmanlıspor'un kısa ve uzun vadeli hedeflerinin bulunduğu belirten Hamzaoğlu, planlamaları arasında şampiyonluğun da yer aldığının altını çizdi. Hamzaoğlu, uzun vadede şampiyonluk hedefiyle ilgili, "Neden olmasın. Bu ligde yarışıyorsanız, eğer doğruları yapıyorsanız, sabırlıysanız, bütün camia olarak istikrarlı bir şekilde hedefinize odaklanmışsanız, olmaması için hiçbir sebep yok." dedi. Başkent ekibinin Süper Lig'deki ilk senesinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandığını hatırlatan Hamzaoğlu, "Ama önemli olan oraya sürekli gidebilmek. Sürekli, Avrupa kupalarında yarışan, mücadele eden bir Osmanlıspor bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Fakat dediğim gibi uzun vadeli hedeflerimiz de var. Bunların içinde şampiyonluk da var tabii ki." değerlendirmesini yaptı.

Ligdeki şampiyonluk yarışı

Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kadro yapısı açısından Beşiktaş'ın ağır bastığını söyledi. Lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisindeki Medipol Başakşehir'in de başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen teknik adam, "Senelerden beri gelen istikrarlı bir yapısı var. Belki çok yıldız oyuncuya sahip değil ama iyi bir takım. Hepsi takım oyuncusu ve takım için mücadele ediyorlar. Oynamaları gerektiği şekilde oynuyorlar. Abdullah hocayı da Şenol hocayı da tebrik diyorum. Görünen o ki, iki takımdan birisi şampiyonluğu göğüsleyecek." şeklinde konuştu. Hamzaoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzak kalmasını ise şöyle değerlendirdi: "Fenerbahçe ve Galatasaray birkaç senedir iç sorunlarını aşamadılar. Onlarla sürekli mücadele etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla Beşiktaş iki senedir burada bir hayli öne geçti. İstikrarlı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Fakat Fenerbahçe de Galatasaray da büyük camialar, çok kısa sürede toparlanıp tekrar hedef koyacaklardır."

"Yabancı oyuncu sınırlamasına karşıyım"

Hamza Hamzaoğlu, yeniden gündeme gelen yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili serbestlikten yana olduğunu belirtti. "İlk günden beri sınırlamaların, yasaklamaların gereksiz olduğunu düşünüyorum." diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamlandı: "14 yabancı kuralı size 14 yabancı alma zorunluluğu getirmiyor. Sizin 3 oyuncu ihtiyacınız varsa 3 oyuncu alın. Bazen de genç oyuncular görüyorsunuz, yabancı sayınız yetmediği için almaktan vazgeçtiğiniz oluyor. 14 yabancı hakkı buna da şans tanıyor. Bu oyuncuları da alıp yetiştirip kulübünüze kazandırma imkanı sağlıyor. Ancak istiyorsanız hiç yabancı almadan da oynayabilirsiniz. Kimse size 'Yabancısız oynayamazsın' demiyor. Federasyona gereksiz yükleniyoruz. Kulüpler bu sınırlamayı kendileri koymalı ve bütçesine, ihtiyacına göre yabancı oyuncu almalı. Federasyon böyle bir serbestlik tanımış, bunu kulüp yöneticileri ve hocalar doğru bir şekilde kullanmalı."