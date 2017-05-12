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Galatasaray'ı yenip rakiplerini bekleyecek

Süper Lig'de kalma yolunda umutları azalan Gaziantepspor ekibi, kalan 4 haftada maçlarını kazanıp, üstündeki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek

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Galatasaray'ı yenip rakiplerini bekleyecek

Spor Toto Süper Lig'de kalma hesapları yapan Gaziantepspor için son 4 hafta oldukça sıkıntılı geçmeye aday.

Ligde kalma yolunda umutları azalan Gaziantep ekibi, kalan 4 haftada maçlarını kazanıp, üstündeki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. 26 puanla düşme hattında bulunan ve son maçında Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilerek moral bozukluğu yaşayan Gaziantep ekibini oldukça zorlu periyot bekliyor. Bu hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, sonraki hafta, kendisi gibi düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ligin 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı Kalyon Arena'da ağırlayacak Gaziantepspor, son hafta ise deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor, 14 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını hafta başından bu yana sürdürüyor. Galatasaray'ı puansız göndermeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılar, lig sıralamasında üstündeki rakiplerinin de puan kaybetmesi halinde yarıştaki umudunu kalan haftalara taşıyacak. 

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FutbolSpor Toto Süper LigGaziantepspor
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