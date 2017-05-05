"Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz"

Bu sezon kendi sahasında iyi bir grafik sergileyen Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, çıktığı 14 deplasman mücadelesinin 8'ini kaybederken, 3'er beraberlik ile galibiyet aldı.



Sezona, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında alınan mağlubiyetlerle giren Kasımpaşa , Kemal Özdeş yönetiminde de dış sahadaki kötü sonuçlara dur diyemedi. Teknik direktör Kemal Özdeş dönemindeki ilk deplasman maçında da Bursaspor'a yenilen lacivert-beyazlılar, ardından sırasıyla Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Adanaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında mağlup oldu. Kasımpaşa, deplasmanlarda 12 puan topladı. Ligin 8. haftasında Osmanlıspor'u 2-1, 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ve 24. haftada Gaziantepspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden lacivert-beyazlılar, 21. haftada Fenerbahçe ile 0-0, 23. haftada Kayserispor ile 2-2, 28. haftada da Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda gol atmakta zorlanıyor

Kasımpaşa, deplasman maçlarında kendi sahasına kıyasla daha az gol atıyor. Ligde dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandıran lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 20 gol gördü. Kasımpaşa, bu sezon kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda ise 27 gol kaydederken, 19 gol yedi. Öte yandan lacivert-beyazlılar, üç deplasman galibiyetinin ikisini devre sonlarında attığı gollerle kazanırken, bu mücadeleleri tek farklı skorlarla kazandı.

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