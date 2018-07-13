Galatasaray'ın 2. Nijeryalısı oldu

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 2. Nijeryalı futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 150 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 2 Nijeryalı yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijerya'dan sadece Dominic Iorfa forma giydi. Galatasaray'ın en başarısız transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı forvet, 1991-1992 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 resmi maçta görev yaptı ve gol atmayı başaramadı.

Onyekuru, Galatasaray'ın 150. yabancısı

Henry Onyekuru, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 150. yabancı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine bağladı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

En çok Brezilya'dan transfer yaptı

Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti. Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 12, Almanya 7, Arjantin ve Fransa da 6'şar oyuncuyla öne çıktı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.