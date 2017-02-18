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"Galatasaray'ın adayları arasındaydım"

Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesinin ardından adı Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Gheorghe Hagi, önemli açıklamalarda bulundu

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:14
"Galatasaray'ın adayları arasındaydım"

Digi Sport kanalına konuşan Rumen efsane, Galatasaray'ın teknik direktörü adayları olduğunu itiraf ederken, "Ama benim bir prensibim var, sezon devam ederken herhangi bir takımı çalıştırmaya başlamam. Geçen sene Rubin Kazan'ı reddettim. Bu yüzden Galatasaray'a gitmek benim için bir opsiyon değildi. Bunu yapmak profesyonelce olmazdı" ifadelerini kullandı. 

Hagi gelecek teklife göre Viitorul Constanta'dan ayrılabileceğini söyledi: "Eğer kendi kurduğum takımdan ayrılacaksam bu kupalar kazanmak isteyen bir kulüp için olacak. Eğer Avrupa'da böyle bir kulüp olmazsa Suudi Arabistan ya da Çin'e de gidebilirim. Ben her zaman kazanmak istiyorum. Bu sözlerim yarın burada ayrılıyorum anlamına gelmiyor. Şu anda buradayım."
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayHagi
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