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"Galatasaray'ın böyle yapması normal!"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray’ın sosyal medyadan UEFA Kupası ile kendilerine gönderme yapmasına tepki gösterdi

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"Galatasaray'ın böyle yapması normal!"

Çebi'nin Radyospor’a yaptığı açıklamalar şöyle: "Galatasaray kulübünün canı sağolsun, böyle eğlenmeyi kendilerine layık gördülerse hayırlı olsun. Lig de içinde bulundukları durumu bu şekilde telafi etmek istiyorlarsa, böyle yapmaları normal. Galatasaray taraftarları da durumun farkında, geçmişle övünmek herkesin hakkı ama böyle yaparlarsa daha da geriye giderler. Ben hiç bir şekilde kaale almıyorum, eğlenmek istiyorlarsa ligde bulundukları konuma baksınlar" ifadelerini kullandı.

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FutbolBeşiktaşAhmet Nur Çebi
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