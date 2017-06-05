Galatasaray'ın değişilmezi yine Muslera

Spor Toto Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi, yine kaleci Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'de toplam 22 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci, önceki iki sezonda olduğu gibi sahada en fazla kalan isim olarak öne çıktı. Galatasaray'da 6. sezonunu tamamlayan Muslera, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından üçüncü kez teknik direktörlerin vazgeçemediği isimlerin başında geldi. Fernando Muslera, Süper Lig'de takımının bu sezon oynadığı 34 maçın tamamında sahada kalarak, 3 bin 60 dakika görev yaptı. Uruguaylı kaleci, bu sezon çıktığı maçlarda rakip takımların 39 golüne engel olamayarak, sarı-kırmızılı takımda en kötü ikinci sezonunu geçirdi. Muslera, geçen sezon ise kalesinde 46 gol görmüştü.

Muslera'yı Selçuk İnan takip etti

Galatasaray'da bu sezon kaleci Muslera'dan sonra en fazla süreyi takım kaptanı Selçuk İnan aldı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev aldığı 32 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 650 dakika sahada kaldı. Selçuk İnan, bu sezon 4'ü penaltıdan olmak üzere ligde takımı adına 6 gol kaydetti.

Bruma'nın en istikrarlı sezonu

Armindo Bruma, Süper Lig'de bu sezon en fazla forma giyen üçüncü Galatasaraylı futbolcu oldu. Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olması beklenen Portekizli futbolcu, ligde 30 müsabakada 2 bin 555 dakika görev yaptı. Galatasaray'daki en istikrarlı sezonunu geçiren Bruma, attığı 11 golle aynı zamanda sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer ismi olarak da öne çıktı.

Sabri Sarıoğlu formayı kaptırmadı

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, bu sezon da sarı-kırmızılı takımda en çok oynayan oyuncular arasında yer almayı başardı. Galatasaray'da 15. sezonunu tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, ligde 28 maçta 2 bin 298 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon en fazla oynayan 4. futbolcu olan Sabri Sarıoğlu, sağ bekte görev yapan Martin Linnes ve Luis Cavanda'ya formayı kaptırmadı.

Yenilerden en çok Tolga Ciğerci oynadı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği futbolcular arasında en çok oynayan isim Tolga Ciğerci oldu. Sezon başında Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden transfer edilen Tolga Ciğerci, bu sezon 24 müsabakada bin 801 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki transferlerinden Eren Derdiyok da 21 müsabakada bin 672 dakika mücadele etti.

Serdar Aziz 5, Cavanda 7 maç oynadı

Sezon başında kadroya dahil edilen Serdar Aziz ve Luis Cavanda, sarı-kırmızılı takımda bu sezon hayal kırıklığı oluşturdu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalan Serdar Aziz, sadece 5 lig maçında 356 dakika görev yaptı. Luis Cavanda ise 3'ü ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 363 dakika oynadı. Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Hamit Altıntop ise 4 müsabakada 53 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan ile yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünde takımla çalışan Koray Günter ise hiçbir lig maçında görevlendirilmedi.