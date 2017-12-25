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Galatasaray'ın kupadaki rakibi Buca

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Bucaspor'u konuk edecek

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
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Galatasaray'ın kupadaki rakibi Buca

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.

Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:55
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıGalatasarayFutbolBucaspor
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