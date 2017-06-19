Galatasaray'ın rakibi İsveç'ten

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz'da sahasında oynayacak.



Östersunds ilk defa Avrupa'da oynayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti. Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi Östersunds, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon ilk defa yükseldiği İsveç Birinci Ligi'ni 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi bileti aldı. Bu sezon 12 haftanın geride kaldığı İsveç Birinci Ligi'nde topladığı 21 puan ile lider Malmö'nün 6 puan arkasında 3. sırada yer alan Östersunds, 1996'da kuruldu.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 7 milyon avro piyasa değerine sahip, yaş ortalaması 25,7 olan İsveç temsilcisi, maçlarını 8 bin 500 kişilik Jamtkraft Arena'da oynuyor. 2010'da 4. lige kadar düştükten sonra iki sezonda 2. lige yükselen Östersunds, üç sezon sonunda da tarihinde ilk kez İsveç Birinci Ligi'ne çıktı. Teknik direktörlüğünü, 2011'den bu yana İngiliz Graham Potter'ın yaptığı Östersunds'un kadrosunda, bu sezon ligde 5 gol atan İngiliz orta saha oyuncusu Jamie Hopcutt ve 3 gol, 5 asist üreten İran asıllı İsveçli milli futbol cu Saman Ghoddos dikkati çekiyor.

"Birkaç transfer bu turda oynayacaktır"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştikleri İsveç temsilcisi Östersunds ile yapacakları maçlara, transfer edecekleri bazı oyuncuların yetişeceğini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrasında açıklamada bulunan Ergün, "Hayırlı olsun. İsveç Kupası'nı kazanan takımla eşleştik. İlk maç deplasmanda. Teknik heyetimiz, ligleri devam ettiği için takımı takip edecektir. Liglerinde 3. sıradalar. Takipte olacağız." diye konuştu. Rakibe değer verdiklerini belirten Ergün, "Amacımız, iki maçta tur atlayacak sonuçları elde edip bir sonraki eleme turuna geçmek ve sonra da gruplara kalmak." ifadesini kullandı. Yeni sezon için transfer çalışmaları hakkında da Ergün, "Transfer çalışmaları hakkında fazla bir şey söylemeyeyim. Benim konuşmam gereken zaman, işlerin bittiği zaman olacaktır. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç transfer, bu turda oynayacak noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.