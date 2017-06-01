Galatasaray'ın rakibi Liverpool

Galatasaray'ın sol bek arayışlarında ilk adaylarından Gael Clichy'nin transferi için zorlu bir rakibe çattı: Liverpool... Teknik direktör Igor Tudor'un olumlu raporu sonrası Galatasaray 31 yaşındaki Fransız sol bek için girişimlerine hız verdi. Ancak İngiliz basınına göre bu transferin önünde büyük bir engel var. O da Liverpool...



Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu sezon sol bekte büyük sıkıntı yaşamış, zaman zaman orta sahadan James Milner'ı bu bölgeye kaydırmak zorunda kalmıştı. Alman teknik adam, önümüzdeki sezon Milner'dan orta alanda faydalanmak ve defansın solunda da tam anlamıyla bir sol bek kullanmak istiyor. İsmi önerilen Clichy'e birkaç hafta öncesine kadar yeşil ışık yakmayan Klopp'un gözü Fulham’dan Ryan Sessegnon ve Monaco’dan City’nin de istediği Benjamin Mendy üzerinde idi. Ancak İngliz basınına göre bu transferlerde mesafe alınamadı ve Liverpool Clichy’e iki yıllık teklif yaptı. Fransız sol bek, 2003-2004 sezonunda transfer olduğu Arsenal'de 8 yıl başarıyla oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Manchester City'e transfer olmuştu. 6 sezon City'de oynayan Clichy bu sezon 39 maçta forma giyip 1 gol kaydetti. (NTV Spor)