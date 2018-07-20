Galatasaray'ın rakibi Valencia

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdürüyor.
Antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusunun ardından idmanı tamamladı. PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, yarın İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma taraftarlara açık olacak.
Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
AA