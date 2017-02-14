Galatasaray'da son Kayserispor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Rakiplerinin yenildiği bir haftada takımın bir reaksiyon gösterememesinin yanısıra yanlış kadro tercihleri teknik direktör Riekerink'in sonu oldu. Dünden beri yoğun mesai harcayan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Hollandalı hoca ile yollarını ayırıp, Kardemir Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor ile anlaşmaya vardı. Bugün Hırvat hocanın menajeri ile biraya gelen sarı-kırmızılı yönetim Tudor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Karabük başkanı Tankut tepkili
Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Karabükspor başkanı Feridun Tankut, "Aldığım bilgiye göre Galatasaray, Tudor'un menajerini İstanbul'a çağırmış, görüşüyormuş. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz onu akşam saat 17.00'deki antrenmanımıza bekliyoruz. Şu aşamada bir şey söyleyemeyiz. Gelişmelere bakacağız. Sonrasında bir plan oluştururuz. Ben şu anda yurtdışındayım, sonrasında doğrudan Antalya'ya gidiyorum" dedi. Tudor, sözleşmesindeki maddeye göre 150 bin Euro ödemesi durumunda Karabükspor'dan ayrılıyor.
Galatasaray'ın yeni patronu Tudor
Riekerink ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Karabükspor'a bu sezon oynattığı futbolla dikkat çeken Igor Tudor ile anlaştı
Galatasaray'da son Kayserispor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Rakiplerinin yenildiği bir haftada takımın bir reaksiyon gösterememesinin yanısıra yanlış kadro tercihleri teknik direktör Riekerink'in sonu oldu. Dünden beri yoğun mesai harcayan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Hollandalı hoca ile yollarını ayırıp, Kardemir Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor ile anlaşmaya vardı. Bugün Hırvat hocanın menajeri ile biraya gelen sarı-kırmızılı yönetim Tudor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.