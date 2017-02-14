Galatasaray'ın yeni patronu Tudor

Galatasaray'da son Kayserispor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Rakiplerinin yenildiği bir haftada takımın bir reaksiyon gösterememesinin yanısıra yanlış kadro tercihleri teknik direktör Riekerink'in sonu oldu. Dünden beri yoğun mesai harcayan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Hollandalı hoca ile yollarını ayırıp, Kardemir Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor ile anlaşmaya vardı. Bugün Hırvat hocanın menajeri ile biraya gelen sarı-kırmızılı yönetim Tudor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.



Karabük başkanı Tankut tepkili

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Karabükspor başkanı Feridun Tankut, "Aldığım bilgiye göre Galatasaray, Tudor'un menajerini İstanbul'a çağırmış, görüşüyormuş. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz onu akşam saat 17.00'deki antrenmanımıza bekliyoruz. Şu aşamada bir şey söyleyemeyiz. Gelişmelere bakacağız. Sonrasında bir plan oluştururuz. Ben şu anda yurtdışındayım, sonrasında doğrudan Antalya'ya gidiyorum" dedi. Tudor, sözleşmesindeki maddeye göre 150 bin Euro ödemesi durumunda Karabükspor'dan ayrılıyor.





Igor Tudor kimdir

16 Nisan 1978 Split doğumlu hoca Hırvatistanlı... 1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başladı. 58 maçta 5 gol attı. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004'te AC Siena'ya kiralanmıştır.

2006 yılında tekrar Juventus'a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilmiştir. Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır. 2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, son olarak geçen sene PAOK'u çalıştırmıştı. 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştır.