Galatasaray'ın yeni transferi geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Japon milli futbolcu Yuto Nagatomo, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki sol beki, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Nagatomo, basın mensuplarına açıklamada bulunmadan havalimanından ayrıldı. Profesyonel kariyerine 2007'de ülkesinin Tokyo takımında başlayan Nagatomo, 2010-2011 sezonu başında İtalya Birinci Futbol Ligi'ne yeni yükselen Cesena'ya transfer oldu. Söz konusu sezonun ilk yarısında bu takımda mücadele eden deneyimli oyuncu, ikinci devreden itibaren ise Inter forması giymeye başladı. Nagatomo, Şubat 2011'den bu yana görev yaptığı Milano ekibiyle bir kez İtalya Kupası şampiyonluğu (2011) yaşadı.

Japon futbolcu, mavi-siyahlı formayla bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sahaya çıktı. Nagatomo, sözleşme imzalaması halinde Junichi Inamoto'nun ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek ikinci Japon oyuncu olacak.

Galatasaray, Nagatomo'yu açıkladı

Galatasaray Kulübü, İtalyan ekibi Inter'in Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Inter'le resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.