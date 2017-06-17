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Galatasaray'ın yerine Inter'i seçti

Galatasaray'a transferde darbe

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Galatasaray'ın yerine Inter'i seçti

Corriere dello Sport'un haberine göre Ajax'ın sağ beki Tete, Inter'den gelen teklife sıcak bakıyor. Türkiye yerine Serie A'da forma giymek isteyen genç oyuncunun kulüpler anlaştığı takdirde Inter'e imza atmak istediği kaydedildi.

Gazete bu transferin 3-4 milyon Euro'ya bitebileceğini yazdı. 2005'te Ajax altyapısına geçen 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 23 maçta görev alırken 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında 3 sezondur Deportivo forması giyen Juanfran da bulunuyor. 
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