Galatasaray istedi, Bilic kaptı!

Manchester City'den ayrılan Pablo Zabaleta, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşme imzaladı. 9 sezondur City forması giyen Arjantinli oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı dün açıklanmış ve yollar ayrılmıştı. Galatasaray'ın da yakından takip ettiği Zabaleta, Premier Lig'de kalmaya karar verdi. 32 yaşındaki sağ bekin, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna konuşan Zabaleta, "Uzun süredir Manchester City forması giyiyordum ve artık bir değişikliğe ihtiyacım vardı. West Ham'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim çünkü Premier Lig'de kalmak istiyordum." sözlerini kullandı.
Kariyerine San Lorenzo’da başlayan Arjantinli futbolcu daha sonra Espanyol’a transfer olmuştu. 2008 yılında transfer olduğu Manchester City’de 9 sezon oynayan Zabaleta, 230 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Arjantin Milli Futbol Takımı’nda 58 kez sahaya çıkan Zabaleta, sağ bak pozisyonunda oynuyor.