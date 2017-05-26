Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray istedi, Bilic kaptı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United, daha önce Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen Pablo Zabaleta’yı renklerine bağladı

Bu haber kez okundu.

Galatasaray istedi, Bilic kaptı!
Manchester City'den ayrılan Pablo Zabaleta, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşme imzaladı. 9 sezondur City forması giyen Arjantinli oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı dün açıklanmış ve yollar ayrılmıştı. Galatasaray'ın da yakından takip ettiği Zabaleta, Premier Lig'de kalmaya karar verdi. 32 yaşındaki sağ bekin, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna konuşan Zabaleta, "Uzun süredir Manchester City forması giyiyordum ve artık bir değişikliğe ihtiyacım vardı. West Ham'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim çünkü Premier Lig'de kalmak istiyordum." sözlerini kullandı.

Kariyerine San Lorenzo’da başlayan Arjantinli futbolcu daha sonra Espanyol’a transfer olmuştu. 2008 yılında transfer olduğu Manchester City’de 9 sezon oynayan Zabaleta, 230 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Arjantin Milli Futbol Takımı’nda 58 kez sahaya çıkan Zabaleta, sağ bak pozisyonunda oynuyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Pablo ZabaletaSlaven BilicWest HamGalatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100