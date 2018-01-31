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"Galatasaray maçını kazanacağız"

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Galatasaray, Fatih Terim'den sonra çıkışa geçti. İyi oyunculardan kurulu büyük takım ama biz de ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz, bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:26
"Galatasaray maçını kazanacağız"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, iç saha avantajını kullanıp iyi bir performans göstererek, Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Galatasaray, Fatih Terim'den sonra çıkışa geçti. İyi oyunculardan kurulu büyük takım ama biz de ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz, eğer bunu sahaya yansıtırsak, şans da bizim yanımızda olursa, bundan önce içeride gösterdiğimiz performansa yakın bir performansla bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Büyük maçlar tabii ki oyuncuyu daha fazla motive eder ancak takım olarak her maçta iyi futbol oynamaya çalışıyoruz."

Sivasspor'un, Newcastle United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli futbolcu Henri Saivet'in uzun zamandır takip ettikleri bir oyuncu olduğunu ifade eden Aybaba, Saivet'in transferinin hayırlı olmasını diledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 17:22
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSamet AybabaGalatasarayFutbolDemir Grup Sivasspor
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